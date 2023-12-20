مصر.. الأمن يمنع تكرار واقعة نيرة أشرف مع شقيقتها

كشفت وسائل الإعلام المصرية عن منع كارثة جديدة مع شقيقة نيرة أشرف ضحية جامعة المنصورة التي قتلت أمام المارة في الشارع، حيث أمرت النيابة العامة بحبس الشخص المتهم.

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وأفادت التحقيقات بأن أحد الأشخاص بعث برسالة تهديد لوالد شروق شقيقة نيرة أشرف، تضمنت قوله: "لو موافقتش على الجواز مني، هدبحها زي أختها"، وسبق له ارتكاب جرائم مماثلة لفتيات.

وباستدعاء شروق ووالدها أفادا "بعدم معرفتهما بالشاب المتهم، ولا تربطهما به صلة من قريب أو بعيد، ورفضا التنازل عن الاتهام المنسوب إليه، وقدما ما يفيد بتهديد الفتاة بالقتل".

وفي بيان رسمي، قالت وزارة الداخلية المصرية إنها تلقت بلاغا من مقدمة محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام، بتضررها من مستخدم أحد الحسابات على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، لإرساله رسائل تهديد بالإيذاء على الصفحات الخاصة بها وبوالدها بوسائل التواصل الاجتماعي، في حال رفضها الزواج منه.

ووفق البيان، فإنه بالفحص أمكن تحديد صاحب الحساب المشار إليه- عامل، وتم ضبطه وبحوزته هاتف محمول. وبمواجهته، أقر بارتكابه الواقعة لرغبته في التعرف على الشاكية عقب متابعته لصفحتها على مواقع التواصل الاجتماعى، ونفى وجود علاقة سابقة بينهما، كما تبين تواصله مع أخريات بذات المضمون، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وقالت شقيقة نيرة أشرف في التحقيقات التي باشرتها جهات التحقيق حول اتهامها شيف بأحد المطاعم بمحاولة إنهاء حياتها في حالة عدم الاستجابة بالارتباط منه وإرسال رسائل تهديد لها عبر صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي إنها فوجئت بالمتهم يرسل لها رسائل يطلب فيها الزواج منها على الشات وإلى نص التحقيقات.

قدمت شروق أشرف شقيقة نيرة أشرف المجني عليها صورا ضوئية لمحادثات بينها وبين الحسابات مرتكبة الواقعة تتضمن رسائل تشمل عبارات تهديد لها بالقتل والذبح في حالة عدم زواجها منه وتطلب منها التواصل معه، وتم إرفاقها بالتحقيقات.

وكانت وسائل الإعلام المصرية قد أعلنت في شهر يونيو الماضي تنفيذ حكم الإعدام بحق المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف، محمد عادل، أمام بوابة كلية الآداب بجامعة المنصورة في محافظة الدقهلية.

ورفضت محكمة النقض يوم الخميس الموافق 9 فبراير طعن محمد عادل قاتل نيرة أشرف على حكم إعدامه، وقررت تأييد حكم الإعدام.

وأمر النائب العام المصري، في 22 يونيو الماضي، بإحالة المتهم محمد عادل إلى محكمة الجنايات لمعاقبته فيما اتهم به من قتل الطالبة المجني عليها نيرة عمدًا مع سبق الإصرار، حيث بيت النية وعقد العزم على قتلها وتتبعها حتى ظفر بها أمام جامعة المنصورة وباغتها بسكين طعنها به عدة طعنات ونحرها قاصدًا إزهاق روحها، وجاء قرار الإحالة بعد 48 ساعة من وقوع الحادث.

المصدر: القاهرة 24