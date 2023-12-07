الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير الشاب طلال بن عبد العزيز

أعلن الديوان الملكي السعودي يوم الخميس في بيان له وفاة الأمير طلال بن عبدالعزيز بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود

وصدر عن الديوان الملكي السعودي اليوم بيان جاء فيه: "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبدالعزيز بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود".

وأضاف البيان: "سيصلى عليه يوم غد الجمعة الموافق 24 جمادى الأولى 1445هجري، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض..تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".

ونعى أمراء سعوديون الأمير طلال إثر حادثة تحطم الطائرة في الظهران اليوم الخميس.

وأعلنت وزارة الدفاع السعودية، اليوم الخميس، عن سقوط طائرة مقاتلة من نوع "إف-15 إس إيه" أثناء مهمة تدريبية روتينية في قاعدة الملك عبد العزيز الجوية بالظهران، ومقتل طاقمها الجوي.

تغمدك الله بواسع رحمته ومغفرته أخي الأمير الجليل #طلال_بن_عبدالعزيز_بن_بندر ، وجبر مُصاب والديك وإخواتك ومُحبيك ، ومُصابنا جميعاً بفقدك المؤلم ، ولا نقول إلا ما يُرضي ربنا : { إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ } .. pic.twitter.com/ncUAHL3OLl — د. خـالد آل سـعـود (@dr_khalidalsaud) December 7, 2023

رحم الله صاحب السمو الملكي الأمير #طلال_بن_عبدالعزيز_بن_بندر وجعله من الشهداء وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنه. pic.twitter.com/RaioRnExP5 — منصور بن سعد آل سعود (@mansouralsaud) December 7, 2023

المصدر: "واس"