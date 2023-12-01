الديوان الملكي السعودي ينعى شقيق الملك سلمان

أعلن الديوان الملكي السعودية، اليوم الجمعة، وفاة الأمير ممدوح بن عبدالعزيز آل سعود، شقيق الملك سلمان بن عبد العزيز، والابن الواحد والثلاثون من أبناء الملك عبد العزيز آل سعود.

وقال الديوان الملكي في بيان: "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير ممدوح بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه اليوم الجمعة بعد صلاة العصر في المسجد الحرام بمكة المكرمة".

وكتب نجله الأمير خالد عبر حسابه على منصة x: "رحم الله الوالد الأمير ممدوح بن عبدالعزيز، وأسكنه فسيح جناته، وخالص العزاء والمواساة لإمامنا وولي أمرنا الملك سلمان، ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ولأبناء الفقيد الغالي".

رحم الله الوالد الأمير #ممدوح_بن_عبدالعزيز ، وأسكنه فسيح جناته ، وخالص العزاء والمواساة لإمامنا وولي أمرنا #الملك_سلمان ، ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ولأبناء الفقيد الغالي ،،، .. pic.twitter.com/rHdAK70xaL — د. خـالد آل سـعـود (@dr_khalidalsaud) November 30, 2023

المصدر: "واس" + RT