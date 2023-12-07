سقوط طائرة مقاتلة سعودية أثناء مهمة تدريبية في الظهران

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، اليوم الخميس، عن سقوط طائرة مقاتلة من نوع "إف-15 إس إيه" أثناء مهمة تدريبية روتينية في قاعدة الملك عبد العزيز الجوية بالظهران، ومقتل طاقمها الجوي.

وأوضحت وزارة الدفاع السعودية في بيانها أن "الطائرة تابعة للقوات الجوية الملكية".

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع العميد الركن تركي المالكي، أن "حادث سقوط الطائرة وقع عند الساعة 12:50، ظهر اليوم الخميس، وذلك أثناء قيامها بهمة تدريبية روتينية في قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالظهران".

#بيان | سقوط طائرة مقاتلة من نوع «ف-15 اس ايه» أثناء مهمة تدريبية روتينية في قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالظهران واستشهاد طاقمها الجوي. pic.twitter.com/RzzQyOTFyp — وزارة الدفاع (@modgovksa) December 7, 2023

كما أكد المتحدث أن "لجنة التحقيق باشرت مهامها لمعرفة تفاصيل أسباب الحادث".

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المصدر: RT