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سقوط طائرة مقاتلة سعودية أثناء مهمة تدريبية في الظهران

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سقوط طائرة مقاتلة سعودية أثناء مهمة تدريبية في الظهران
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أعلنت وزارة الدفاع السعودية، اليوم الخميس، عن سقوط طائرة مقاتلة من نوع "إف-15 إس إيه" أثناء مهمة تدريبية روتينية في قاعدة الملك عبد العزيز الجوية بالظهران، ومقتل طاقمها الجوي.

وأوضحت وزارة الدفاع السعودية في بيانها أن "الطائرة تابعة للقوات الجوية الملكية".

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع العميد الركن تركي المالكي، أن "حادث سقوط الطائرة وقع عند الساعة 12:50، ظهر اليوم الخميس، وذلك أثناء قيامها بهمة تدريبية روتينية في قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالظهران".

كما أكد المتحدث أن "لجنة التحقيق باشرت مهامها لمعرفة تفاصيل أسباب الحادث".

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المصدر: RT

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