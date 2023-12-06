بوتين يشكر بن زايد على تخصيص أرض لكنيسة أرثوذكسية في الإمارات

شكر الرئيس فلاديمير بوتين، رئيس دولة الإمرات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على تخصيص أرض لبناء الكنيسة، وهنأه بمناسبة احتفال البلاد بمرور 52 عاما على التأسيس.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها بوتين اليوم إلى أبو ظبي حيث أجرى مباحثات مع نظيره الإماراتي حول تعزيزالتعاون بين البلدين وملفات المنطقة الساخنة.

وأشار بوتين إلى أن العلاقات بين روسيا ودولة الإمارات العربية المتحدة وصلت إلى مستوى رفيع وغير مسبوق، ويعود ذلك إلى الدور الفاعل الذي لعبه الشيخ محمد بن زايد، مؤكدا أن دولة الإمارات العربية المتحدة هي أكبر شريك تجاري لروسيا في العالم العربي.

وذكر موقع russianemirates أن الأعمال مستمرة في أبو ظبي لبناء كنيسة أرثوذكسية جديدة.

وأشار الموقع سابقا، إلى أنه من المتوقع أن تكتمل أعمال البناء في المبنى، والتي بدأت في ديسمبر من العام الماضي، بحلول مايو 2024، ففي أغسطس الماضي، كان قد تم الانتهاء من البناء بنسبة 40%.

وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن الكلفة الإجمالية للبناء تقدر بـ 25 مليون درهم، وأن الكنيسة الجديدة ستستوعب 2000 شخص في وقت واحد.

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🚨🚨 الرئيس بوتين يشكر رئيس الإمارات على توفير موقع لبناء كنيسة أرثوذكسية في الامارات. pic.twitter.com/xiBY0XcRWP — شؤون روسية (@id7p_) December 6, 2023

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المصدر: RT+russianemirates