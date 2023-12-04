روسي "يصدم" شبابا سعوديين في موسكو بكلام عن محمد بن سلمان (فيديو)

تدوالت مواقع التواصل مقطع فيديو يظهر فيه شاب سعودي أمام أحد المحال التجارية في موسكو بصحبة زملائه، وقد توقف مواطن روسي خصيصا للتعبير عن إعجابه بولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

شباب سعوديين في روسيا يتكلمون عن عن محل عطور في موسكو فجأة دخل عليهم مواطن روسي، شوفوا وش قال… pic.twitter.com/in4DhigQnE — إياد الحمود (@Eyaaaad) December 3, 2023

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وقد حظي المقطع المنشور على موقع X بتفاعل واسع منذ يوم أمس، حيث يبدو في المقطع كيف يقف مواطنان سعوديان، ويقوم ثالث بالتصوير، بينما يشرح أحدهم مميزات أحد محال العطور، فتوقف لسماع اللغة التي يتحدثونها أحد المارة.

سأل الشخص عن اللغة التي يتحدثونها، فأجابوا: العربية. وسألهم عن موطنهم، فقالوا: السعودية، فقال المواطن الروسي إنه يحترم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ووصفه بـ "السياسي البارز"، وقال: "لقد قرأت عنه، وسمعت عنه كثيرا، وأريد حقا رؤيته في روسيا".

وعبر المواطن الروسي الشاب عن إعجابه بالطريقة التي يقود بها محمد بن سلمان البلاد، والطريقة التي يدير بها الاقتصاد، وأعرب عن احترامه وتقديره له.

احتفى المواطنون السعوديون بالشاب الروسي، وقاموا بالتقاط الصور والفيديوهات معه.

المصدر: X