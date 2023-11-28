مصر.. يوسف الشريف ينفصل عن زوجته بعد 14 عاما من الزواج

أعلنت الكاتبة المصرية إنجي علاء انفصالها عن زوجها النجم الكبير يوسف الشريف، بعد زواج دام 14عاما، حيث تزوجا عام 2009، وذلك من خلال حسابها على "تويتر".

قدّر الله وماشاء فعل يؤسفنا أن نعلن نحن يوسف الشريف و انجي علاء انه قد تم الإنفصال الرسمي بيننا مع التأكيد على استمرار علاقة الود والمعزّة والإحترام المتبادل تقديرا لسنوات العشرة الطيبة التي جمعتنا ولأولادنا أجمل نعمة أنعمها الله علينا.. دعواتكم ربنا يكتبلنا اللي فيه الخير….أشهد… — Youssef el sherif (@ElSherif) November 28, 2023

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حيث كتبت إنجي علاء ويوسف الشريف رسالة موحدة: "قدّر الله وماشاء فعل.. يؤسفنا أن نعلن نحن إنجي علاء ويوسف الشريف أنه قد تم الإنفصال الرسمي بيننا مع التأكيد على استمرار علاقة الود والمعزّة والإحترام المتبادل تقديرا لسنوات العشرة الطيبة التي جمعتنا ولأولادنا أجمل نعمة أنعمها الله علينا".

وتابعا: "دعواتكم ربنا يكتبلنا اللي فيه الخير.. أشهد الله يا يوسف اني طول فترة زواجنا ماشوفتش منك غير كل خير وربنا يوفقك في اللي جاي.. الحمد لله على كل شيء".

قدّر الله وماشاء فعل.. يؤسفنا أن نعلن نحن إنجي علاء ويوسف الشريف انه قد تم الإنفصال الرسمي بيننا مع التأكيد على استمرار علاقة الود والمعزّة والإحترام المتبادل تقديرا لسنوات العشرة الطيبة التي جمعتنا ولأولادنا أجمل نعمة أنعمها الله علينا.. دعواتكم ربنا يكتبلنا اللي فيه الخير..… — Engy Alaa (@engyalaa) November 28, 2023

ويعد يوسف الشريف من مواليد 14 سبتمبر 1978، اسمه الحقيقي محمد إسماعيل ناجي، واشتهر بالعديد من المسلسلات المصرية بشكل كبير، وكان أول ظهور له في فيلم سبع ورقات كوتشينة في دور البطولة، ثم شارك في فيلم فتح عينيك، ومسلسل العميل 1001، ومسلسل على نار هادئة، ومسلسل السندريلا، وفيلم حليم في 2006، ثم قام ببطولة فيلم آخر الدنيا في 2006، حتى اختاره المخرج يوسف شاهين في 2007 للمشاركة في فيلمه الأخير قبل وفاة يوسف شاهين "هي فوضى؟".

المصدر: RT