مصر.. شريف منير يكشف اللحظات الأخيرة لوفاة طارق عبد العزيز بين يديه

كشف الفنان شريف منير تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الفنان طارق عبدالعزيز، حيث أكد أنه لأول مرة يشاهد شخص يفارق الحياة.

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وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية: "لما روحت مستشفى زايد التخصصي، كان طاقم العمل هناك محترم جدًا ولاقيت أكثر من 8 أطباء بيحاولوا إنعاش قلبه، فقعدوا حاولوا وبعدين الدكاترة قالوا إنه جاي متوفي".

وأضاف: "خلال مشهد بصوره مع طارق وممثلة شابة بتيجي ترن الجرس وهو بيفتح الباب، فجأة تقدم طارق ناحيتي وسند عليا، متابعًا: شوفت لونه بيروح وسند دماغه عليا وقالي مش قادر أقف على رجلي".

وتابع الفنان شريف منير: طارق جسمه سقع وحاولت أدلكله قلبه، وحاولت أسمع ضربات قلبه مسمعتش حاجة، وقمنا بنقله لأقرب مستشفى، مضيفًا: "لما رحنا مستشفى الشيخ زايد أخبرنا الأطباء بأنه متوفي، وانتابتني صدمة شديدة، وحسيت بعدها أن الدنيا متستاهلش حاجة".

وتابع: "زي منا حسيت، الراجل عمل بروفة في شوت، وكنا عاملين مشهد قبلها وكان متألق جدًا، وقال يا جماعة بعمل شخصية وفرحان بها وسعيد بها جداً، اوعوا تخلصوني في يومين تلاتة، أنا عايز أقعد شوية عشان أدي في الدور ده أكتر".

وأردف: "قولنا له أنت لسه عندك لوكيشن تانية والمفروض المسلسل يعرض 2 ديسبمبر، وبوفاة طارق عبدالعزيز حسيت أن الدنيا متستاهلش حاجة، إحنا بنقول جملة دي كتير وبننساها".

واستطرد: "أنا حضرت وفيات كتير ودفنت ناس بإيديا وحضرت غسل واللي أنتا عايزه، إنما لأول مرة في حياتي أشوف بني آدم روحه بتطلع، اللحظة دي أثرت فيا فوق ما تتصور".

المصدر: مصراوي + المصري اليوم