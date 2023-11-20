شتاء قاس آخر قادم ينتظره البريطانيون!

كشفت تقارير أن الأسر في المملكة المتحدة، قد تشهد ارتفاع فواتير الطاقة، اعتبارا من يناير.

ويأتي ذلك في ظل رفع الهيئة التنظيمية في البلاد Ofgem الحد الأقصى للسعر للمستهلكين العاديين إلى 1931 جنيها إسترلينيا (2395 دولارا)، وفقا للتوقعات النهائية للربع الأول من قبل Cornwall Insight الاستشارية.

وقالت الشركة الاستشارية هذا الأسبوع إن هذه زيادة بنسبة 5٪ عن الحد الأقصى للسعر الحالي، والذي تم تحديده عند 1834 جنيها إسترلينيا سنويا للمستهلك العادي.

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وتعد الأسعار أقل بكثير من الذروة التي شهدتها العام الماضي خلال أزمة الطاقة في أوروبا الغربية، إلا أنها لا تزال أعلى بكثير من المستويات التاريخية.

وكتبت Cornwall Insight، أن الحد الأقصى للسعر سينخفض اعتبارا من نهاية مارس 2024، "على الرغم من أن هذا لا يزال خاضعا للتقلبات المستمرة في أسواق الطاقة بالجملة".

ووفقا للشركة الاستشارية، فإن المخاوف الجيوسياسية، بما في ذلك انقطاع خط أنابيب الغاز الطبيعي الفنلندي Balticconnector، والصراع بين إسرائيل وحماس والإضراب الصناعي في منشآت إنتاج الغاز في أستراليا، ساهمت جميعها في ارتفاع أسعار وحدات الطاقة.

وقال كريغ لوري، المستشار الرئيسي في Cornwall Insight: "إن سوق الطاقة بالجملة غير المستقر، وإلى جانب اعتماد المملكة المتحدة على واردات الطاقة، يجعل من المحتم أن ترتفع فواتير الطاقة من المستويات الحالية. وهذا يترك الأسر تواجه شتاء آخر بفواتير أعلى بمئات الجنيهات من مستويات ما قبل الوباء، والصفقات الثابتة بأسعار معقولة قليلة ومتباعدة".

المصدر: RT