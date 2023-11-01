أخصائية تفسر لماذا يحب الناس العودة إلى الماضي!

قالت عالمة النفس الروسية إيلينا ميتروخينا إن العودة إلى الماضي، تخلق شعورا بالاستقرار والاسترخاء.

وهو ما أصبح الآن مهما في ظل عصر المتغيرات الكثيرة من حولنا، والزخم الكبير في المعلومات والنمط السريع للحياة.

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ولفتت ميتروخينا الانتباه إلى حقيقة تفيد بأن مقاطع الفيديو التي تحمل أجواء من العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، انتشرت هذه الفترة بشكل كبير على شبكات التواصل الاجتماعي.

وحسب العالمة فإن الناس يحاولون بهذه الطريقة العثور على ملجأ لهم في الماضي. وأضافت قائلة: "لقد تعبنا من السرعة المستمرة والفوضى".

وأشارت الأخصائية إلى أن "الحنين" هو سبب آخر، مشيرة إلى أن ثقافة القرن الماضي وأسلوب الحياة فيه يخفيان رومانسية معيّنة.

واعتبرت كاسيانينكو، في مقابلة مع القناة التلفزيونية الخامسة أن مشاهدة "الميمات" ( فكرة ساخرة) قد تكون وسيلة جيدة، تساعد في التغلب على التوتر، قائلة "إن الضحك هو رد فعل على الأحداث المزعجة".

المصدر: كومسومولسكايا برافدا