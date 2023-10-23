ولاية أسترالية تحظر التحية النازية!

حظرت ولاية فيكتوريا الأسترالية أداء التحية النازية في الأماكن العامة، على أن يدخل القيد الجديد، الذي أقرته الهيئة التشريعية المحلية يوم الثلاثاء الماضي، حيز التنفيذ يوم السبت.

ويأتي ذلك مع تحذير شرطة الولاية من أنها ستبدأ في اتخاذ إجراءات ضد المخالفين.

وأشادت رئيسة وزراء فيكتوريا، جاسينتا آلان، بالتشريع الجديد، معربة عن أسفها، مع ذلك، لضرورة وجوده في المقام الأول. وكتبت على منصة التواصل الاجتماعي X (تويتر سابقا): "أتمنى ألا يكون سنّ هذه القوانين الجديدة ضروريا، لكننا سنفعل دائما ما يتعين علينا القيام به للتصدي للكراهية ومعاداة السامية والعنصرية".

Tonight Parliament has passed legislation to ban the Nazi salute and other gestures and symbols used by the Nazi Party.



I wish making these new laws wasn't necessary, but we'll always do what we need to do to tackle hatred, antisemitism and racism. — Jacinta Allan (@JacintaAllanMP) October 17, 2023

ويمكن أن يؤدي انتهاك الحظر الجديد إلى فرض غرامة قصوى تصل إلى 23000 دولار أسترالي (حوالي 14500 دولار أمريكي) أو ما يصل إلى 12 شهرا خلف القضبان. وتأتي اللائحة الجديدة بعد فترة وجيزة من تنظيم مسيرة صغيرة للنازيين الجدد في ملبورن الأسبوع الماضي، في حدث جاء بعد ساعات من تنظيم الجالية اليهودية المحلية تجمعا مؤيدا لإسرائيل.

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وخلال المسيرة، رفع النازيون الجدد المحليون لافتات معادية للسامية وأظهروا بشكل متكرر التحية النازية. وتحقق الشرطة حاليا في المسيرة لتحديد ما إذا كانت قد انتهكت أي قواعد كانت موجودة في الكتب في ذلك الوقت.

وقال نائب المفوض نيل باترسون: "إذا حضر أي فرد من الجمهور، بما في ذلك الشبكة الاشتراكية الوطنية، أيا من تلك المسيرات وأدى التحية النازية، فستلاحق الشرطة هؤلاء الأفراد لضمان تطبيق القانون الجديد ومحاسبتهم واتهامهم وتقديمهم أمام المحكمة".

وكان عرض التذكارات النازية غير منظم إلى حد كبير في أستراليا لعقود من الزمن. وكانت فيكتوريا - ثاني أكبر ولاية في البلاد - أول ولاية تحظر العرض العام للصليب المعقوف في العام الماضي. وهناك مجتمع صغير من النازيين الجدد في البلاد ينظم بشكل روتيني مسيرات عامة.

وعلى مدى الأشهر القليلة الماضية، حظرت ولايات أسترالية أخرى، بما في ذلك تسمانيا ونيو ساوث ويلز، الأكثر اكتظاظا بالسكان في البلاد، عرض الرموز والإيماءات النازية في الأماكن العامة. وفي الوقت نفسه، اعتمدت كوينزلاند تشريعا أوسع نطاقا بشأن رموز مكافحة الكراهية، والذي يمكّن المدعين العامين من التوصية بالرموز التي يجب حظرها.

المصدر: RT