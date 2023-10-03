مشهد يدمي القلب.."عروس الحمدانية" تفجع بوالدها عقب التحاقه بأمها وأخيها متأثرا بحروق الزفاف (فيديو)

انتش في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يدمي القلب، يظهر "عروس الحمدانية" وهي تودع والدها في نعشه، عقب أن التحق بأمها وأخيها متأثرا بحروق أصيب بها في حفل الزفاف الكارثة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقطع الفيديو المؤلم، حيث ظهرت "عروس الحمدانية" في حالة يرثى لها وفي انهيار تام، وهي تسير وراء نعش والدها، مرتدية السواد، وإلى جانبها زوجها وامرأة أخرى، وتبكي وتردد "يا ربي"، فيما حاولت سيدة تهدئتها.

وكانت وسائل إعلام عراقية قد أفادت بوفاة والدة وشقيق عروس قضاء الحمدانية في محافظة نينوى العراقية يوم الخميس متأثرين بإصابتهما في حريق الزفاف.

عروس #الحمدانية تودع والدها بعد وفاته اليوم متأثراً بحروقه ويلتحق بوالدتها وأخيها#الشرقية_نيوزpic.twitter.com/ymekKx79Ty — AlSharqiya TV - قناة الشرقية (@alsharqiyatv) October 3, 2023

وفي وقت سابق، قالت وزارة الداخلية العراقية إن سبب حريق "عرس الحمدانية" الذي راح ضحيته أكثر من 100 شخص، هو مصدر ناري لامس مواد سريعة الاشتعال في قاعة الاحتفال.

كما أعلنت اللجنة التحقيقية بشأن حريق الحمدانية في محافظة نينوى يوم الأحد، نتائج التحقيق الذي تضمن إعفاء مجموعة مسؤولين من مناصبهم.

وأوضح وزير الداخلية العراقي الفريق عبد الأمير الشمري في مؤتمر صحفي أن "صاحب القاعة سحب جهاز مراقبة الكاميرات وهرب إلى إربيل، لكن القوات الأمنية قبضت عليه وأظهرت التسجيلات"، مضيفا: "القاعة تحتوي على مواد سريعة الاشتعال، كما أن الكحول المنتشرة فيها والبساط المستخدم في أرضيتها أدى إلى حدوث هذا الحريق المفجع، فضلا عن احتواء القاعة على عدد من الناس أكبر من طاقتها الاستيعابية".

المصدر: RT