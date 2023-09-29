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السعودية.. أمير يعلق على مشروع لولي العهد محمد بن سلمان

مجتمع

السعودية.. أمير يعلق على مشروع لولي العهد محمد بن سلمان
AP
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أشاد الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد بانجاز ولي العهد محمد بن سلمان بتوطين صناعة السيارات الكهربائية في السعودية.

وعلى حسابه في منصة "إكس"، علق الأمير بن مساعد قائلا: ".. ليلة أمس تم تدشين مصنع لوسيد في جدة الذي سينتج 155 ألف سيارة مصنعة بالكامل في السعودية بحلول 2025.. محمد بن سلمان إذا قال فعل".

جدير بالذكر أن شركة "لوسِيد" افتتحت رسميا مصنعها في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية قرب مدينة جدة يوم الأربعاء، حيث سيركز المصنع، وهو أول مصنع دولي للشركة، في البداية على تجميع قطع المركبات المرسلة من الولايات المتحدة.

كم انتشرت تعليقات بشأن المصنع الجديد وسط تعليقات تشيد بالتطور في السعودية.  

المصدر: RT

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