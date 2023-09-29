السعودية.. أمير يعلق على مشروع لولي العهد محمد بن سلمان
أشاد الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد بانجاز ولي العهد محمد بن سلمان بتوطين صناعة السيارات الكهربائية في السعودية.
وعلى حسابه في منصة "إكس"، علق الأمير بن مساعد قائلا: ".. ليلة أمس تم تدشين مصنع لوسيد في جدة الذي سينتج 155 ألف سيارة مصنعة بالكامل في السعودية بحلول 2025.. محمد بن سلمان إذا قال فعل".
لقاء سيدي ولي العهد في شهر 5 عام 2017م وليلة أمس تم تدشين مصنع لوسيد في جدة الذي سينتج 155 ألف سيارة مصنعة بالكامل في السعودية بحلول 2025م..— عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز🇸🇦 (@abdulrahman) September 28, 2023
محمد بن سلمان إذا قال فعل .. https://t.co/tXFs6l6df4pic.twitter.com/bliMFBrMGf
جدير بالذكر أن شركة "لوسِيد" افتتحت رسميا مصنعها في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية قرب مدينة جدة يوم الأربعاء، حيث سيركز المصنع، وهو أول مصنع دولي للشركة، في البداية على تجميع قطع المركبات المرسلة من الولايات المتحدة.
كم انتشرت تعليقات بشأن المصنع الجديد وسط تعليقات تشيد بالتطور في السعودية.
#تمرة💢|| شاهد اين وصل الأمير محمد بن سلمان بالتطور في السعودية ، صور حية لخط إنتاج سيارات لوسيد الكهربائية في مدينة جدة🇸🇦قبل بدء تصديرها بصناعة سعودية إلى امريكا🇺🇸و الدول الأوروبية🇪🇺— تمرة • tmrrah (@tmrrah9) September 27, 2023
-📌: اول سيارة كهربائية عربية فاخرة يتم صناعتها 100٪
-📌:سيتم تصدير اكثر من 95٪ من الإنتاج إلى… pic.twitter.com/9jOXPgYbK0
#مشغولين_في_التنمية— وردة الحجازية 2 🌷🇸🇦 (@wardasma2030) September 27, 2023
إفتتاح خط إنتاج سيارات #لوسيد الكهربائية في مدينة الملك عبدالله الإقتصادية #رابغ وستنتشر حول العالم وعليها ختم #صنع_في_السعودية 🇸🇦
"نحن نصنع التاريخ اليوم " #جدة_الأنpic.twitter.com/lHGXqmwWrq
المصدر: RT