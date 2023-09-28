"لوسيد" تفتتح أول مصنع سيارات كهربائية في السعودية

افتتحت شركة "لوسيد"، مصنعها للسيارات الكهربائية بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية في السعودية، ليكون الأول من نوعه في السعودية، وبقدرة إنتاجية مستهدفة تصل إلى 155 ألف مركبة سنويا.

وأوضحت "بلومبرغ" أنه من المخطط مع افتتاح منشأة التصنيع المتطورة AMP-2 التابعة للشركة التي يملك صندوق الاستثمارات العامة 60% منها، جلب التقنيات الحديثة في مجال تصنيع السيارات الكهربائية إلى السعودية، بحيث تقوم المرحلة الأولى على تجميع 5 آلاف مركبة سنويا، وصولا إلى مستهدف تصنيع 155 ألف سيارة كهربائية سنويا، ورفع الطاقة الإنتاجية الإجمالية للشركة إلى نحو نصف مليون مركبة سنويا، وفق بيان للشركة.

وتعتبر هذه المنشأة ثاني مصنع للمجموعة، والأول لها على المستوى الدولي، وسيتم إنتاج سيارات "لوسيد" الكهربائية لطرحها في سوق المملكة، والتصدير إلى أسواق أخرى. وتسعى الشركة لتحويل AMP-2 إلى منشأة تصنيع كاملة بعد منتصف العقد، مع تحقيق قدرة إنتاج إضافية بواقع 150 ألف سيارة سنويا.

وقال فيصل سلطان نائب الرئيس والمدير الإداري لشركة "لوسيد" في الشرق الأوسط أثناء افتتاح المصنع إن الشركة تخطط لافتتاح صالة عرض في جدة قريبا، مشيرا إلى أن 55% من الموظفين سيكونون من السعوديين.

وأشار إلى أنه بمناسبة اليوم الوطني السعودي، فإن الشركة أطلقت سيارة the kingdom dream edition، التي ستكون متوفرة عند الطلب، منبها إلى تصنيع 93 سيارة منها فقط.

المصدر: "المواطن"