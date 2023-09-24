الكشف عن هوية الأمير السعودي الذي تكفل بسداد مبلغ متبق لعتق رقبة المطرفي قبل انتهاء المهلة بساعات

كشف الإعلامي السعودي محمد الدريم، عن اسم الأمير الذي تكفل بسداد المبلغ المتبقي لـ"دية وعتق رقبة" الشاب حازم المطرفي.

وقال الدريم في تدوينة نشرها عبر حسابه على منصة "إكس" إن "الأمير عبد العزيز بن فهد تكفل بدية وعتق رقبة حازم عبد الله المطرفي في آخر ساعات قبل انتهاء المهلة المقررة لشرط التنازل.

صاحب السمو الملكي الامير#عبدالعزيز_بن_فهد حفظه الله

يتكفل بـ دية و عتق رقبة

حازم عبدالله المطرفي

في آخر ساعات قبل انتهاء المهلة المقررة لشرط التنازل

🔸جعلها الله في موازين حسانته🔸#عتق_رقبة_حازم_عبدالله_المطرفيpic.twitter.com/YwjZ2Z3hfm — محمد الدريم (@muhamad_aldarim) September 24, 2023

كما أكد الفنان السعودي فايز المالكي أن الأمير عبد العزيز بن فهد دفع المبلغ المتبقي.

وكان الفنان فايز المالكي قد أعلن في وقت سابق عن اكتمال المبلغ، حيث قال في تدوينة: "بشروا والدة حازم تم تقفيل المبلغ كامل وأسال الله لي ولكم ولكل من تبرع ورتوت وتكلم وشارك الجنة، أسالكم بالله ادعو لمن قفل المبلغ".

وكانت قيمة الدية 15 مليون ريال وتم تخفيضها إلى 12 مليون ريال بينما كان يتبقى منها لإكمال المبلغ 5 ملايين ريال.

بشرو والدة .. حازم ..تم تقفيل المبلغ كامل

واسال الله لي ولكم ولكل من تبرع ورتوت وتكلم وشارك الجنة#عتق_رقبة_حازم_عبدالله_المطرفي

اسالكم بالله ادعو من قفل المبلغ https://t.co/kuuqVMMU1Q — فايز المالكي (@fayez_malki) September 24, 2023

جدير بالذكر أن والدة الشاب المطرفي ظهرت في مقطع فيديو تطلب من المواطنين وأهل الخير مساعدتها في إكمال المبلغ.

باقي حدود 5مليون#عتق_رقبه_حازم_عبدالله_المطرفي

يقول نبينا ﷺ " من فرج عن أخيه المؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة...

رقم الحساب👇🏼

458608010710371

رقم الآيبان 👇🏼

6580000458608010710371 pic.twitter.com/x3KcO1OzY4 — فايز المالكي (@fayez_malki) September 24, 2023

وحسبما ذكره موقع "ويكي الخليج" فإن حازم عبد الله عبد الهادي المطرفي شاب سعودي الجنسية يبلغ 19 عاما (مواليد 2007)، سجن منذ 3 سنوات عندما كان في الـ16 من العمر بسبب ارتكابه جريمة قتل راح ضحيتها شاب من إحدى القبائل السعودية.

وذكر الموقع أنه تم سجن حازم عام 2020 في قضية قتل الشاب السعودي عبد الرحمن محمد عيضه عقب خلاف نشأ بين قبيلتين سعوديتين، وقيل إنه لم يكن يقصد قتل الشاب.

وقد أعطت المحكمة أهل الضحية حق طلب فدية لعتق رقبة حازم، حيث طالبت القبيلة صاحبة الدم بـ15 مليون ريال كفدية، وبعد تدخل العديد من الأطراف تم تخفيض الفدية إلى 12 مليون ريال.

وتصدر هاشتاق (#عتق_رقبه_حازم_عبدالله_المطرفي) منصة التواصل الاجتماعي "X" مع مناشدة بالتبرع لعتق رقبته.

المصدر: RT