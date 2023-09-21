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مقتل شابة سورية بطريقة بشعة على يد زوجها "البدون" في منطقة العمرية بالكويت

مجتمع

مقتل شابة سورية بطريقة بشعة على يد زوجها
AFP
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لفظت شابة سورية تبلغ 25 عاما أنفاسها الأخيرة داخل مستشفى محافظة الفروانية بالكويت، عقب وصولها في حالة صحية سيئة جراء تعرضها للضرب المبرح من قبل زوجها.

وذكرت صحيفة "القبس" أن زوج الضحية من فئة غير محددي الجنسية، ويبلغ من العمر 30 عاما. 

كما أوضح مصدر أمني أن "رجال إدارة البحث والتحري في محافظة الفروانية تلقوا بلاغا من محقق المستشفى عن وصول شابة سورية في حالة سيئة جراء تعرضها للضرب، وبعد إجراء التحريات الأولية تبين أن زوجها متورط في الواقعة".

وأضاف المصدر أن "رجال المباحث توجهوا لضبط المتهم الذي حاول الهرب منهم بسيارته، ولكن تمت السيطرة عليه، وضبطه، وإحالته إلى مكتب التحقيق، ووجهت له تهمة القتل العمد، ولا تزال التحقيقات جارية".

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المصدر: صحيفة "القبس"

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