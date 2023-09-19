مصر.. مقطع فيديو متداول للداعية عمرو خالد في أحد المطاعم يثير جدلا كبيرا (فيديو)

أثار مقطع فيديو متداول للداعية المصري عمرو خالد داخل أحد المطاعم الشهيرة في البلاد، جدلا كبيرا في مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو للداعية عمرو خالد، ظهر فيه رفقة مقربين منه داخل مطعم شهير في مصر، قبل أن يقدم العاملون ما يشبه فقرة استعراضية يحظى بها المشاهير الذين يتناولون الأطعمة لديهم.

وأبان الفيديو العاملين في المطعم وهم يغنون أغنية "وحشتوني"، في حين أنهم استبدلوا كلماتها من "أهلا بالحبايب" إلى "أهلا بالكوارع"، ما أثار ضحك الداعية المصري دون توقف.

وأثار المقطع موجة من الجدل بين النشطاء في مواقع التواصل، حيث انتقد بعضهم الداعية عمرو خالد، فيما عمد آخرون إلى الدفاع عنه.

ده مش استقبال عمرو خالد 🙂

ده استقبال عمرو دياب😂😂 pic.twitter.com/mQrnCcQk4r — Janvier (@amaniebrahim25) September 17, 2023

وقال أحدهم معلقا: "علي فكره عمرو خالد بني آدم عادي ممكن يروح قصر الكبابجي زي اي حد، ما تسيبو الناس في حالها!!!"

علي فكره عمرو خالد بني آدم عادي ممكن يروح قصر الكبابجي زي اي حد، ما تسيبو الناس في حالها..!!! — Aŷa (@Aya151992) September 18, 2023

المصدر: RT