السعودية.. وزارة الداخلية تصدر بيانا بشأن إعدام مواطن

أصدرت وزارة الداخلية السعودية اليوم الأحد بيانا بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصا (إعدام) بأحد الجناة في منطقة عسير.



وقالت وزارة الداخلية في بيانها: "أقدم عبد الرحمن بن مفلح بن عبد الرحمن القحطاني - سعودي الجنسية - على قتل فيصل بن فضل بن مفرح الشهري - سعودي الجنسية - وذلك بطعنه عدة طعنات بسكين مما أدى إلى وفاته بسبب خلاف بينهما".

وأضاف البيان: "وبفضل من الله، تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه".

وأردفت الداخلية في بيانها: "وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصا بالجاني عبد الرحمن بن مفلح بن عبد الرحمن القحطاني - سعودي الجنسية - يوم الأحد، بتاريخ 2 ربيع الأول 1445 هجري، الموافق 17 سبتمبر 2023 بمنطقة عسير".

وتابع البيان: "ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره، والله الهادي إلى سواء السبيل".

المصدر: "واس"