السعودية.. الداخلية تصدر بيانا بشأن إعدام سعودي قتل يمنيا

أصدرت وزارة الداخلية السعودية اليوم السبت، بيانا بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصا (الإعدام) بأحد الجناة في منطقة عسير.

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وقالت الداخلية السعودية في بيانها: "أقدم عبد الله بن حسين بن حامد الرشادي القحطاني - سعودي الجنسية - على قتل علوي علي صالح البرماني - يمني الجنسية - وذلك بطعنه بسكين في صدره مما أدى إلى وفاته بسبب خلاف بينهما".

وأضاف البيان: "وبفضل من الله، تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه".

وتابعت الداخلية في بيانها: "وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصا بالجاني عبد الله بن حسين بن حامد الرشادي القحطاني - سعودي الجنسية - يوم السبت بتاريخ 01 ربيع الأول 1445هجري الموافق 16 سبتمبر 2023 بمنطقة عسير".

وأردف البيان: "ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.. والله الهادي إلى سواء السبيل".

المصدر: "واس"