شاب ينقذ طفلا من الموت بذكاء وحسن تصرف ويثير تفاعلا كبيرا (فيديو)

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق ردة فعل سريعة وذكية لشاب فلسطيني في الخليل جنوبي الضفة الغربية، ما أثار تفاعلا كبيرا.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق كيف تصرف الشاب بذكاء وسرعة وقام بتحطيم زجاج سيارة أطبق على رقبة الطفل، منقذا بذلك الطفل من الموت خنقا.

من الخليل



شاهد كيف تصرف هذا الشاب لإنقاذ طفل علق رأسه بنافذة مركبة والدته



الشاب أُصيب بجراح بسيطة في يده pic.twitter.com/W0y4nI3wbQ — محمد نشوان - غزة (@MohmdNash) September 3, 2023

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع الفيديو، مثنيين على تصرف الشاب وذكائه، مشيدين بموقفه "البطولي"، حيث علق أحدهم قائلا: "ماشاء الله على الفزعة ، بارك الله في عمره وصحته"، وأضاف آخر: "كفو عليه .. الله يبارك فيه".

المصدر: RT