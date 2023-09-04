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شاب ينقذ طفلا من الموت بذكاء وحسن تصرف ويثير تفاعلا كبيرا (فيديو)

مجتمع

شاب ينقذ طفلا من الموت بذكاء وحسن تصرف ويثير تفاعلا كبيرا (فيديو)
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انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق ردة فعل سريعة وذكية لشاب فلسطيني في الخليل جنوبي الضفة الغربية، ما أثار تفاعلا كبيرا.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق كيف تصرف الشاب بذكاء وسرعة وقام بتحطيم زجاج سيارة أطبق على رقبة الطفل، منقذا بذلك الطفل من الموت خنقا.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع الفيديو، مثنيين على تصرف الشاب وذكائه، مشيدين بموقفه "البطولي"، حيث علق أحدهم قائلا: "ماشاء الله على الفزعة ، بارك الله في عمره وصحته"، وأضاف آخر: "كفو عليه .. الله يبارك فيه".

شاب ينقذ طفلا من الموت بذكاء وحسن تصرف ويثير تفاعلا كبيرا (فيديو)

المصدر: RT

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