ضابط عراقي ينزل العلم الإيراني بعدما رفعه أحد زوار الأربعين في كربلاء ويثير جدلا كبيرا (فيديو)

أثار مقطع فيديو لضابط عراقي ينزل علم إيرانيا رفعه أحد الزائرين الإيرانيين لأربعين الإمام الحسين في العراق جدلا كبيرا في مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير مقطع الفيديو، حيث ظهر فيه الضابط العراقي وهو ينزل العلم الإيراني الذي يحمله أحد الزائرين.

وأثار مقطع الفيديو حالة من الجدل بمواقع التواصل، حيث اعتبره البعض عملا جيدا، واصفين الضابط بـ"البطل"، فيما انتقد آخرون هذا التصرف واستغربوه وتساءلوا عن سبب حدوث ذلك.

كفو والله

عربي أصيل — Ali Al hakami (@AliAlhakamiGAA) September 3, 2023

واليوم الأحد، أصدرت لجنة الأربعين المركزية في إيران بيانا دعت فيه زوار الأربعين الإيرانيين بالعودة إلى البلاد قبل حلول يوم أربعين الإمام الحسين الذي يصادف الأربعاء، "تفاديا لذروة الازدحام".

المصدر: RT