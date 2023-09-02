الديوان الملكي يعلن وفاة أمير سعودي

أصدر الديوان الملكي السعودي اليوم السبت، بيانا أعلن فيه وفاة الأمير جلوي بن عبد الله بن عبدالعزيز بن سعود بن جلوي آل سعود.

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وصدر عن الديوان الملكي السعودي اليوم بيانا جاء فيه: "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير جلوي بن عبد الله بن عبد العزيز بن سعود بن جلوي آل سعود".

وأضاف البيان: "سيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ الأحد الموافق 18 صفر 1445هجري، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض".

وأردف الديوان الملكي في بيانه: "تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".

المصدر: "واس"