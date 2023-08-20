 
مباشر

قادة الإمارات يعزون العاهل السعودي

أخبار العالم العربي

قادة الإمارات يعزون العاهل السعودي
Reuters
الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vw9m

أبرق رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز وقدم خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة الأميرة نورة بنت محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل آل سعود.

وجاء في بيان وكالة الأنباء الإماراتية "وام": "بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة صاحبة السمو الأميرة نورة بنت محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل آل سعود".

إقرأ المزيد
الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأميرة نورة بنت تركي
الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأميرة نورة بنت تركي

بدوره، بعث كل من محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي ومنصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة برقيتي تعزية مماثلتين إلى الملك السعودي.

وفي مساء يوم أمس السبت، أعلن الديوان الملكي السعودي وفاة الأميرة نوره بنت محمد بن عبد العزيز بن سعود بن فيصل آل سعود. وأعلن أنه سيصلّى عليها، اليوم الأحد، الموافق 4 صفر 1445 هجري، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

المصدر: وام + واس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا