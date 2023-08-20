قادة الإمارات يعزون العاهل السعودي

أبرق رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز وقدم خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة الأميرة نورة بنت محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل آل سعود.

وجاء في بيان وكالة الأنباء الإماراتية "وام": "بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة صاحبة السمو الأميرة نورة بنت محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل آل سعود".

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بدوره، بعث كل من محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي ومنصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة برقيتي تعزية مماثلتين إلى الملك السعودي.

وفي مساء يوم أمس السبت، أعلن الديوان الملكي السعودي وفاة الأميرة نوره بنت محمد بن عبد العزيز بن سعود بن فيصل آل سعود. وأعلن أنه سيصلّى عليها، اليوم الأحد، الموافق 4 صفر 1445 هجري، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

المصدر: وام + واس