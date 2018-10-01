الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأميرة نورة بنت تركي

أعلن الديوان الملكي السعودي، الاثنين، وفاة الأميرة نورة بنت تركي بن عبد الله بن سعود بن فيصل آل سعود، والدة الأميرة العنود بنت فهد بن عبدالعزيز آل سعود.

وجاء في بيان للديوان الملكي أنه قد صلي على الأميرة نورة اليوم الاثنين بعد صلاة العشاء في المسجد الحرام بمكة المكرمة.

وفي ما يلي نص البيان الملكي كاملا:

"انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة نورة بنت تركي بن عبد الله بن سعود بن فيصل آل سعود والدة صاحبة السمو الملكي الأميرة العنود بنت فهد بن عبدالعزيز آل سعود، وقد تمت الصلاة عليها اليوم الاثنين الموافق 21 / 1 / 1440 هـ، بعد صلاة العشاء في المسجد الحرام بمكة المكرمة.. تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".

المصدر: وكالات