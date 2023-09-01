نجيب ساويرس يتحدث عن "العذراء ومصر": عارف إن إخواتي المسلمين جايز يعترضوا

أثار رجل الأعمال المصر نجيب ساويرس تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل، بتدوينة تطرق فيها إلى مريم العذراء ومباركة مصر.

انا عارف ان اخوتى المسلمين جايز يعترضوا علي الكلام ده .. لكن انا عندى قناعة ان العذراء التي بجلها و اكرمها القرآن الكريم باركت مصر عندما احتضنتها مصر هي و السيد المسيح عندما لجأت لمصر لكى تحمي ابنها و بالتالى مصر مبروكة 🙏❤️ — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) August 31, 2023

جاء ذلك في تدوينة لساويرس على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا)، قال فيها: "انا عارف ان اخوتي المسلمين جايز يعترضوا علي الكلام ده.. لكن انا عندي قناعة ان العذراء التي بجلها واكرمها القرآن الكريم باركت مصر عندما احتضنتها مصر هي والسيد المسيح عندما لجأت لمصر لكى تحمي ابنها و بالتالي مصر مبروكة".

وعبر العديد من المسلمين في مصر عن إعجابهم بحديث رجل الأعمال المصري، واقتناعهم بأن مصر تم مباركتها عندما لجأت إليها العذراء.

المصدر: RT