السعودية.. الداخلية تصدر بيانا بشأن إعدام وافد قتل آخر وتكشف عن جنسيتهما

أصدرت وزارة الدخلية السعودية بيانا بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصا (إعدام) بوافد قتل آخر بعدة طعنات في الرياض، كاشفة عن جنسيتهما.

وقالت وزارة الداخلية في بيانها: "أقدم مجدي محمد النور سلومه - سوداني الجنسية - على قتل مختار محمد عز الدين رويس - سوداني الجنسية - وذلك بطعنه بسكين عدة طعنات متفرقة على جسده مما أدى إلى وفاته إثر خلاف بينهما".

وأضاف البيان: "وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه".

وأكملت الداخلية: "وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصا بالجاني مجدي محمد النور سلومه - سوداني الجنسية - يوم الأربعاء بتاريخ 14 صفر 1445هجري، الموافق 30 أغسطس 2023 بمنطقة الرياض".

وأردف البيان: "ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره".

المصدر: "واس"