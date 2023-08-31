السعودية.. الداخلية تصدر بيانا بشأن إعدام مواطن قتل امرأة وابنها

أصدرت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الخميس، بيانا بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصا (إعدام) بحق سعودي قتل مواطنة وابنها في نجران.

وفي بيانها، قالت وزارة الداخلية السعودية: "أقدم حسن بن خالد بن حسين الخيواني - سعودي الجنسية - على قتل كل من غادة بنت مسفر القحطاني، وابنها بدر بن مسفر بن سعيد آل مونس - سعوديي الجنسية - وذلك بقيامه بالتخطيط والترصد لقتل بدر بسبب خلافات سابقة بينهما، وعند مشاهدته له ومعه والدته، أطلق النار عليهما عدة طلقات من سلاح رشاش مما أدى إلى وفاتهما".

وأضاف بيان الداخلية: "بفضل من الله، تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرّر شرعًا، وأيد من مرجعه".

وتابعت الداخلية: "وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني حسن بن خالد بن حسين الخيواني - سعودي الجنسية - يوم الخميس بتاريخ 15 صفر 1445 هجري الموافق 31 أغسطس 2023 بمنطقة نجران".

وأردف البيان: "وزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره، والله الهادي إلى سواء السبيل".

المصدر: "واس"