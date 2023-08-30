السعودية.. ضبط أكثر من 3 ملايين قرص مخدر في منطقة الرياض واعتقال 3 يمنيين وسوري (صور)

أعلنت السلطات السعودية يوم الأربعاء، ضبطها أكثر من 3 ملايين قرص مخدر في منطقة الرياض.

وصرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد مروان الحازمي، بأن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن ضبط 3.426.000 قرص من مادة الإمفيتامين المخدر مخبأة في شحنة مُعدّة لقص الحديد بمنطقة الرياض.

وقال إنه تم القبض على مروجيها، وهم 3 مقيمين من الجنسية اليمنية ووافد بتأشيرة دخول لتوصيل البضائع من الجنسية السورية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

/ SPA

/ SPA

/ SPA

/ SPA

المصدر: واس