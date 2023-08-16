إعدام مواطن أمريكي مدان بقتل والده المصري في السعودية

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الأربعاء، تنفيذ حكم الإعدام بمواطن أمريكي مدان بقتل والده المصري وخنقه حتى الموت، والشروع بقتل شخص آخر قبل اعتقاله.

وحددت وزارة الداخلية، "هوية الرجل الذي تم إعدامه بأنه، بيشوي شريف ناجي نصيف"، مؤكدة أنه "ضرب والده المصري وخنقه حتى الموت".

وأضافت أن "نصيف استخدم المخدرات وشوه جثة والده بعد قتله وحاول قتل شخص آخر قبل اعتقاله".

وأوضحت الداخلية أن "الجهات الأمنية قبضت على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه".

كما ذكرت أن ما قام به الجاني "عمل محرم وجرم عظيم، سيما أنه أقدم على قتل والده بهذه الشناعة والفظاعة، وفعله دليل على فساده وخطورته وتأصل الإجرام في نفسه مما يقتضي تغليظ العقوبة في حقه ليحصل على الجزاء الرادع الذي يقي من شره". وقد تم الحكم بقتله تعزيرا وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه.

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المصدر: وكالات