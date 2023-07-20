السعودية.. وزارة الداخلية تصدر بيانا بشأن إعدام مواطن ارتكب جريمة مروعة بحق جدته

أصدرت وزارة الداخلية السعودية اليوم الخميس، بيانا بشأن تنفيذ حكم القتل حدا (إعدام) بأحد الجناة في المنطقة الشرقية، بعدما ارتكب جريمة مروعة بحق جدته.

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيانها: "أقدم ريان بن سامي بن عبد الله الدوسري - سعودي الجنسية - على قتل جدته لأبيه نمشة بنت دخيل بن عبد الله الدوسري - سعودية الجنسية - وذلك بضربها بأداة خشبية على رأسها عدة ضربات وهي نائمة في منزلها مما أدى لوفاتها".

وأضافت الداخلية في بيانها: "بفضل من الله، تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، ولأن ما أقدم عليه كان على وجه تأمن معه المجني عليها من غائلته، فقد تم الحكم بقتله حدا لقتله المجني عليها غيلة، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه".

وتابع البيان: "وقد تم تنفيذ حكم القتل حدا بالجاني ريان بن سامي بن عبد الله الدوسري - سعودي الجنسية - يوم الخميس بتاريخ 2 محرم 1445 هجري الموافق 20 يوليو 2023 بالمنطقة الشرقية".

وأكمل البيان: "ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره، والله الهادي إلى سواء السبيل".

المصدر: "واس"