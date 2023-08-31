مصر.. الأرصاد تعلن عن تغيرات وتقلبات يوم الجمعة

قالت عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر منار غانم، إن البلاد تتأثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، مما يساعد على انخفاض درجات الحرارة.

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وأضافت غانم: "اعتبارًا من يوم الجمعة المقبلة، ستتأثر مصر بكتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا، مع امتداد مرتفع العروض الوسطى، بالإضافة إلى امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، ونشاط نسبي للرياح، مما يساعد على تلطيف الأجواء".

وتابعت غانم: تنخفض درجات الحرارة في كافة الأنحاء، ويستمر التحسن في الأحوال الجوية على مدار الأسبوع المقبل، وتسجل العظمى في القاهرة الكبرى 33 درجة مئوية، وتعود درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية.

وواصلت: الحالة الملاحة البحرية على البحرين معتدلة، والوضع مؤهل لكافة أعمال الصيد والملاحة البحرية والتنزه، وترتفع أمواج البحر المتوسط والأحمر ارتفاعاً لا يتجاوز 2 متر.

واستكملت غانم تصريحاتها: هناك ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة وطفيف مستمر حتى غدًا الخميس، والعظمى على القاهرة الكبرى 36 درجة في الظل، ودرجة الحرارة المحسوسة 38 درجة، كما تصبح الأجواء شديدة الحرارة في النهار، وستكون هناك على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد، وجنوب سيناء، أجواء حارة رطبة على السواحل الشمالية خلال فترات النهار.

أما خلال الليل، فستصبح الأجواء مائلة للحرارة في أغلب المناطق الجنوبية، ومعتدلة في المناطق الشمالية، مع تكون شبورة مائية في الصباح الباكر وساعات الليل المتأخر، على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، تؤدي إلى انخفاض في الرؤية الأفقية في الصباح الباكر.

وحذرت عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية من أنه لابد من القيادة بهدوء تام خلال الشبورة المائية، مع تجنب التعرض مباشرة لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة، وارتداء غطاء للرأس، والتواجد في أماكن جيدة التهوية، بالإضافة إلى تناول قدر كبير من السوائل، وارتداء الملابس القطنية.

وأشارت غانم إلى تأثر البلاد بمنخفض الهند الموسمي، مع كتل هوائية معظمها قادم من البحر المتوسط وهي محملة بكمية كبيرة من بخار الماء مما يؤدي إلى ارتفاع نسب الرطوبة، مع الإحساس بارتفاع درجات الحرارة، وامتداد مرتفع جوي في درجات الحرارة إلى طبقات الجو العليا، مما يساعد على حبس الرطوبة في طبقة قريبة من سطح الأرض، وتتحسن الأحوال الجوية اعتبارًا من الجمعة المقبلة، حيث يبدأ توزيع الضغط يختلف عما نشهده الآن.

المصدر: القاهرة 24