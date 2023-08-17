مصر.. تحذير بشأن حالة الطقس الجمعة وسط سيول تضرب سيناء

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر عن آخر تطورات الطقس في مناطق جنوب سيناء، وعن حالة الطقس بالبلاد يوم غد الجمعة.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار تكاثر السحب الرعدية الممطرة على مناطق من جنوب سيناء يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة وقد تصل إلى حد السيول على مرتفعات سانت كاترين.

وبينت أن الصور تظهر السحب الرعدية على مناطق من أقصى الحدود الجنوبية الشرقية للبلاد، والتي قد يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة.

هذا وشهدت محافظة جنوب سيناء التي تسجل 36 درجة مئوية خلال ساعات الذروة، كميات كبيرة من الأمطار الصيفية، وصلت إلى حد السيول ببعض المناطق، حيث أرجع خبراء الطقس تغير حالة الطقس إلى التغيرات المناخية .

وحذر خبراء الأرصاد المواطنين من الاقتراب من مخرات السيول، طالبين من المواطنين التزام منازلهم حرصا على سلامتهم .

وتمت الإشارة إلى أن طقس يوم غد الجمعة سيكون حارا رطبا في النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

في حين سيسود ليلا طقس معتدل الحرارة رطب من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ووجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إنذارا بحريا عاجلا بشأن حالة الطقس يوم غد الجمعة، حيث تنشط الرياح على مسطح البحر المتوسط، ما يعمل على رفع الأمواج من مترين إلى مترين ونصف، كما رصدت خرائط الطقس نشاط الرياح على خليج السويس، ما يعمل على اضطراب في حركة الملاحة البحرية هناك، ويؤدي إلى ارتفاع الأمواج من مترين ونصف إلى 3 أمتار ونصف فوق سطح البحر.

كما وجهت الأرصاد الجوية تحذيرا من انخفاض الرؤية على الطرق لتكون الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما حذرت خرائط الطقس من استمرار سقوط الأمطار الرعدية يوم غد الجمعة، على جنوب سيناء على فترات متقطعة، وسط نشاط الرياح، ما يقلل الإحساس بالرطوبة.

المصدر: "المصري اليوم"