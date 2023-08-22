طالبة عراقية تنجب وليدها داخل قاعة الامتحان.. والتربية تعلق

شهدت إحدى القاعات الامتحانية في تربية الرصافة الثالثة في العاصمة العراقية بغداد اليوم الثلاثاء، حالة ولادة إحدى الطالبات خلال أدائها الامتحان.

وقال المتحدث باسم وزارة التربية العراقية كريم السيد في منشور على منصة "X": "هذا الصباح شهد ولادة طفل في داخل قاعة امتحانية في تربية الرصافة الثالثة في أثناء تأدية والدته لامتحانات الدور الثاني".

هذا الصباح:

ولادة طفل في داخل قاعة امتحانية في تربية الرصافة الثالثة اثناء تأدية والدته لامتحانات الدور الثاني.



وزارة التربية:

تُبارك هذه الولادة الميمونة، داعين بالصحة والسلامة للجنين ووالدته، مثنين على كوادرنا التربوية التي استنفرت انسانياً لاتمام الولادة والسلامة لوالدته. pic.twitter.com/Vv4nuH2zco — Kareem alsayed (@kareemsayyid) August 22, 2023

وأضاف أن "وزارة التربية تبارك هذه الولادة الميمونة، داعين بالصحة والسلامة للجنين ووالدته مثنين على كوادرنا التربوية التي استنفرت إنسانيا من مدير للتربية المديرية والإشراف وإدارة المركز الامتحاني بتقديم المساعدة وتسهيل الولادة".

المصدر: RT