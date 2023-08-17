علاء مبارك يتحدث عن "طفرة غير مسبوقة" تشهدها السعودية

تحدث علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، عن "طفرة غير مسبوقة" تشهدها السعودية مؤخرا على أصعدة عدة.

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وعلى حسابه في منصة "إكس"، كتب علاء مبارك: "بعيدا عن حوارات كرة القدم والدربي والدوري المصرى والسعودي..لا بد أن نقف أمام ما يحدث في المملكة العربية السعودية من طفرة غير مسبوقة على كافة المجالات، ورؤية مستقبلية تهدف إلى الارتقاء بمستوى المملكة عن طريق تطوير أقتصادها وجذب الاستثمارات العالمية بهدف تنويع مصادر جديدة للاقتصاد، من اقتصاد يعتمد على النفط والحج والعمرة".

وأضاف علاء مبارك: "فبجانب استثمارات المملكة في قطاعات الصناعة والقطاع العقاري والطاقة النظيفة والسياحة والرياضة والفنون والثقافة والاهتمام بالفاعليات والمهرجانات الفنية، تشهد المملكة دعم غير مسبوق و تخطيط للمستقبل عن طريق جذب استثمارات لشركات تكنولوجيا عملاقة في مجال التقنية المستقبلية، التي تعد من القطاعات الواعدة، كشركة "مايكروسوفت" و"أوراكل"، والتي تعمل على بناء سحابة عالمية فائقة النطاق في المملكة".

وأكمل: "هذه التقنية "تكنولوجيا المستقبل" التي من المتوقع أن تشهد العديد من الابتكارات المستقبلية والتي تساعد، بل وتغير في الطريقة التى نعيش بيها وفي طريقة التفاعل مع وسائل التكنولوجيا الحديثة".

وتابع علاء مبارك: "كما تهدف المملكة من هذه الاستثمارات على تعزيز مكانتها كأكبر سوق رقمية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، مردفا: "ما تشهده المملكة العربية السعودية من تطور و إنجازات شيء يدعو للفخر ويدل على وجود إرادة قوية وتخطيط سليم لإحداث نقلة نوعية في هيكلة الاقتصاد السعودي".

بعيد عن حوارات كرة القدم و الدربي والدوري المصرى و السعودي🙂لابد أن نقف امام ما يحدث في المملكة العربية السعودية من طفرة غير مسبوقة على كافة المجالات و رؤية مستقبلية تهدف إلى الارتقاء بمستوى المملكة عن طريق تطوير أقتصادها وجذب الاستثمارات العالمية بهدف تنويع مصادر جديدة للاقتصاد… — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) August 17, 2023

المصدر: RT