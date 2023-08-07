الجزائر.. وفاة قائد الحرس الجمهوري الأسبق

رحل عن عالمنا يوم الأحد، قائد الحرس الجمهوري الأسبق في الجزائر، المجاهد اللواء المتقاعد ذيب مخلوف.

وأفادت الرئاسة الجزائرية بأن الرئيس عبد المجيد تبون قدم تعازيه الخالصة لعائلة المجاهد اللواء المتقاعد، ذيب مخلوف، قائد الحرس الجمهوري الأسبق.



وأصدرت وزارة الدفاع الجزائرية أيضا، بيانا قالت فيه: "على إثر وفاة المجاهد اللواء المتقاعد، قائد الحرس الجمهوري الأسبق، ذيب مخلوف، يتقدم الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، باسمه وباسم كافة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي بتعازيه الخالصة لعائلة الراحل، متضرعا إلى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون".

المصدر: "النهار"