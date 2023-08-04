متهم بالاغتصاب والاتجار بالبشر.. محكمة رومانية تعفي المدون أندرو تيت من الإقامة الجبرية

تلقى الطعن الذي قدمه المدون الرقمي، أندرو تيت، لإطلاق سراحه من الإقامة الجبرية برومانيا الموافقة، حيث يواجه تهما بالاغتصاب والاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي للنساء.

وقال الناطق باسم المدون إنه سيخضع لإجراءات الرقابة القضائية، بدلا من الإقامة الجبرية، لكن القيود التي ستفرض عليه لم يعلن عنها بعد.

ويمثل تيت (36 عاما) أمام القضاء في بوخارست، بعد أن وجه له ممثلو الادعاء العام اتهاما رسميا في يونيو الماضي، فضلا عن شقيقه تريستان وسيدتين رومانيتين، لكن المتهمين الأربعة ينفون الأفعال المنسوبة لهم.

وكان الأربعة قد اعتقلوا في أواخر ديسمبر الماضي قرب بوخارست.

المصدر: AP