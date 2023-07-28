الذكاء الاصطناعي يتخيل.. "بحبك يا إنسان" بصوت حمار (فيديو)

استعان حساب على تطبيق "تيك توك" بتقنية الذكاء، لتخيل أن يغني الحمار للإنسان، على طريقة الأغنية الشهيرة للفنان المصري سعد الصغير "بحبك يا حمار".

وكلمات الأغنية التي يغنيها الحمار للإنسان جاءت بنفس كلمات أغنية "بحبك يا حمار"، ولكن مع استبدال كلمة حمار إلى إنسان، لتكون "بحبك يا إنسان، ولعلمك يا إنسان ده أنا بزعل اوي لما حد يقولولك يا إنسان. يا عم البشر كلهم".

وسخرت التعليقات من فكرة الأغنية التي حاول الذكاء الاصطناعي تخيلها بصوت غير مألوف، ليبدو وكأنه لـ"حمار". وعلق البعض على الفيديو بطريقة طريفة، أبرزها "تسلم ديلك يا فنان" ويا ترى الذكاء الاصطناعي مخبي لنا إيه تاني".

وعلق آخر على الفيديو طالبا من صاحب الحساب "تغيير الأغاني المصرية إلى شيء تاني".

وفي وقت سابق، تخيل رواد مواقع التواصل أشياء مختلفة من خلال الذكاء الاصطناعي، حيث تم تداول مقطع فيديو للإعلامي عمرو أديب، وهو يؤدي أغنية "أنتي معلمة" بواسطة الذكاء الاصطناعي.

المصدر: "المصراوي لايت" + RT