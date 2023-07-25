مواقع التواصل تضج بردة فعل العارضة السعودية جود عزيز على شخص ضايقها في أحد الأسواق (فيديو)

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق تعرض الفنانة والمودل السعودية، جود عزيز، لمضايقة لفظية وهي تتجول في أحد المولات ما أثار ضجة.

ونشرت جود عزيز مقطع فيديو في "سنابشات"، حيث تقول فيه: "يا أختي ما أدري أمشي بشويش أحس في شيء غلط.. طب يعني هذه مشيتي طبيعية ايش في"، ليقوم بعدها أحد الأشخاص بمضايقتها قائلا: "أحلى مشية ما شاء الله عليك".

في حين ردت عليه بعد ذلك بالقول: "ترى قاعدة اصور بابليك قلة أدب وقاحة.. ما أفهم"، وأكملت التصوير.

ردة فعل جود عزيز على شخص ضايقها في أحد الأسواق👀! pic.twitter.com/drsCPQXN6z — Gorgeous (@gorgeous4ew) July 24, 2023

جود عزيز تتعرض لموقف محرج 🚨 pic.twitter.com/m5MO6wOUDa — monitor (@drrmonitor) July 24, 2023

المصدر: RT