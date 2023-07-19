تونس.. إيقاف رجل قتل زوجته طعنا

تمكنت الفرق الأمنية في تونس من إيقاف زوج أقدم على طعن زوجته حتى الموت بعد أن استدرجها إلى حقل، وفق ما أفاد به مصدر مسؤول بالحرس الوطني.

وقال المصدر لموقع "موزاييك إف أم" إنه "تم إيقاف المظنون فيه بميناء قليبية، حيث كان ينوي الهجرة بطريقة غير شرعية، نحو إيطاليا وقد تم الاحتفاظ به من أجل القتل العمد مع سابقية القصد وحجز أداة الجريمة".

وفي تفاصيل الواقعة، أفاد المصدر بأن الزوج وهو ثلاثيني وله طفلتان من زوجته أقدم على قتلها بسكين بحجة الخيانة الزوجية عبر الإرساليات القصيرة.

وأذن قاضي التحقيق الرابع بالمحكمة الابتدائية بنابل لمندوب الطفولة ومندوب شؤون المرأة والأسرة والطفل بالمتابعة النفسية للطفلتين.

المصدر: "موزاييك إف أم"