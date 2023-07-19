 
مباشر
عاجل
مكتب رئيس جنوب إفريقيا: بوتين لن يحضر قمة "بريكس"

تونس.. إيقاف رجل قتل زوجته طعنا

مجتمع

تونس.. إيقاف رجل قتل زوجته طعنا
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vpnz

تمكنت الفرق الأمنية في تونس من إيقاف زوج أقدم على طعن زوجته حتى الموت بعد أن استدرجها إلى حقل، وفق ما أفاد به مصدر مسؤول بالحرس الوطني.

وقال المصدر لموقع "موزاييك إف أم" إنه "تم إيقاف المظنون فيه بميناء قليبية، حيث كان ينوي الهجرة بطريقة غير شرعية، نحو إيطاليا وقد تم الاحتفاظ به من أجل القتل العمد مع سابقية القصد وحجز أداة الجريمة".

وفي تفاصيل الواقعة، أفاد المصدر بأن الزوج وهو ثلاثيني وله طفلتان من زوجته أقدم على قتلها بسكين بحجة الخيانة الزوجية عبر الإرساليات القصيرة.

وأذن قاضي التحقيق الرابع بالمحكمة الابتدائية بنابل لمندوب الطفولة ومندوب شؤون المرأة والأسرة والطفل بالمتابعة النفسية للطفلتين.

المصدر: "موزاييك إف أم"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا