صاحب ترند "أصغر عروسين في مصر" يكشف عمره وكواليس خطبته (صور)

كشف المغني المصري الشاب عبده نجم ، تفاصيل الصور المنتشرة له من خطوبته مع فتاة تدعى منة قدري، بعد جدل كبير أثارته ملامحهما الطفولية.

وعقب تداول صور الشاب وخطيبته تحت ترند "أصغر عروسين في مصر"، أوضح عبده نجم، لموقع "القاهرة 24" تفاصيل صور خطوبته المنتشرة قائلا إنه "من حوالي شهر تقابلنا في حفلة، وبعدها تواصلنا مع بعضنا البعض، واتواصلت مع أهلها وكان فيه قبول".

وكشف عبده نجم عمره الحقيقي، مفندا الإشاعات المنتشرة عن كونه يبلغ من العمر 13 عاما، حيث قال: "سني مش صغير، وعمري أنا ومنة مش 13، أنا وهي عندنا 17 سنة، وإحنا قرينا فاتحة بس مش أكتر، ولسة بدري على موضوع الجواز".

وعبده نجم مغنٍّ شعبيّ في فرقة غنائية مكونة من 25 فردا، حيث اشتهر في الأفراح الشعبية، وله عدد كبير من المتابعين عبر حساباته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي.

المصدر: "القاهرة 24"