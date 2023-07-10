مصر.. شيخ أزهري يوجه رسالة للفتيات الراقصات في تطبيقات التواصل

كشف الشيخ عبد السميع محمد، أحد علماء الأزهر، حكم التربح من محتوى "تيك توك".

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وقال العالم الأزهري خلال تصريحات تلفزيونية إن "رقص الفتاة في عيد ميلادها بين النساء فقط، الأمر فيه متسع قليلا، وليس كثيرا بما يثير الفتن"، مضيفا بالقول "أما موضوع الأطفال وتصويرهم ونشر ذلك على السوشيال: وَيَنشَأُ ناشِئُ الفِتيانِ مِنّا.. عَلى ما كانَ عَوَّدَهُ أَبوهُ، فهذه نقطة مهمة جدًا".

وأضاف العالم الأزهري أنه "لا مانع في أن تفعل الفتاة هذا الأمر من أصله؛ لأن بعد ذلك ممكن تفعل ذلك من أجل إسعاد زوجها، وهذا لا مانع فيه"، متابعا بالتأكيد "طيب الأم اللي بتقول بتفرح ببنتها عند فعل ذلك الأمر، أقول لها تفرح بها لغاية كام سنة، وهل وسط الناس كلها ورجال ونساء يروا بنتها، فهذا حرام طبعا، فلازم تأخذ بالها من هذه الأمور".

وواصل العالم الأزهري مؤكدا أن "هذه أول نقطة أما النقطة الثانية، إذا كبرت الفتاة على هذا، سينتقل الموضوع إلى فتن وغرائز، وهو مما يحرمه الشرع الشريف، فيجب أن ننتبه على ألا نجعل الأمور الطبيعية بين الزوجين تكون أمور طبيعية لدى الفتاة وتظهر عليها هذه الأمور في الطبيعي، فيجب أن نتنزه عن هذا الموضوع ولا يكون إلا بقدر هذه المصلحة".

واختتم العالم الأزهري قائلا إن "التربح من وراء رقص البنات على السوشيال ميديا أو تيك توك للبنات حرام، وكل فعل مشين حرام، فبالتالي لا يجوز التربح من أمور كهذه طالما لم تكن أمورا مفيدة يتربح منها الشخص".

المصدر: القاهرة 24