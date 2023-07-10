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مصر.. فيديو لعروس تخلع ملابسها وترتدي بدلة رقص يثير جدلا واسعا

مجتمع

مصر.. فيديو لعروس تخلع ملابسها وترتدي بدلة رقص يثير جدلا واسعا
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أثارت عروس جدلا واسعا بين جمهور السوشيال ميديا في مصر، بعد أن استبدلت فستان زفافها ببدلة رقص خلال عرسها وتصدرت تريند المواقع البحثية.

ظهرت عروس ببدلة رقص في مقطع فيديو، مدته لا تتعدى الدقيقة الواحدة، استطاعت أن تتصدر تريند المواقع البحثية من خلاله، حيث ارتدت العروس بدلة رقص، وبدأت في وصلة رقص أمام عريسها الذي كان يجلس على كرسي خشبي، يشاهدها وهي تتألق على أغنية "أنت عمري".

عروس ترقص ببدلة رقص، كانت فكرة لعلها جديدة على رواد مواقع التواصل الإجتماعي، الذين تداولوا المقطع المثير للجدل، باستنكار شديد، وعليه بعض من التعليقات الساخرة، وكذلك هجوم على العروسين.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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