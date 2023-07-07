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"إذا كانت مصر أم الدنيا والسعودية أبو الدنيا..الإمارات ما هي؟" الفنان محمد عبده يرد (فيديو)

مجتمع

AFP
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 كشف الفنان محمد عبده، عن لقب دولة الإمارات، بعدما وصف المملكة السعودية بأنها "أبو الدنيا".

ورد محمد عبده على سؤال مفاده "إذا كانت مصر أم الدنيا والسعودية أبو الدنيا.. الإمارات شو؟"

فأجاب الفنان محمد عبده قائلا إن "الإمارات أبو الدنيا مع السعودية".

وعن كيفية قضائه عطلته في أيام عيد الأضحى المبارك، أوضح عبده قائلا "نحنا طبعا ما عندنا إجازات".

المصدر: "ET  بالعربي"

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