"إذا كانت مصر أم الدنيا والسعودية أبو الدنيا..الإمارات ما هي؟" الفنان محمد عبده يرد (فيديو)
AFP
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كشف الفنان محمد عبده، عن لقب دولة الإمارات، بعدما وصف المملكة السعودية بأنها "أبو الدنيا".
ورد محمد عبده على سؤال مفاده "إذا كانت مصر أم الدنيا والسعودية أبو الدنيا.. الإمارات شو؟"
فأجاب الفنان محمد عبده قائلا إن "الإمارات أبو الدنيا مع السعودية".
وعن كيفية قضائه عطلته في أيام عيد الأضحى المبارك، أوضح عبده قائلا "نحنا طبعا ما عندنا إجازات".
"هي مع ابو الدنيا".. محمد عبده يرد على سؤال أحد الصحافيين في حفله بدبي "اذا مصر أم الدنيا و #السعودية أبو الدنيا و #الامارات شو ؟— ET بالعربي (@ETbilArabi) July 6, 2023
وكيف كانت إجازة العيد؟ ردًا على سؤال ETبالعربي الأخير🎊 pic.twitter.com/grQDD4MQ02
المصدر: "ET بالعربي"