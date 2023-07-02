"فيسبوك" يعلن وفاة فنان وسيناريست مصري بسبب خطأ تقني (صورة)

فوجئ جمهور الفنان والسيناريست المصري إسلام حافظ بإعلان "فيسبوك" عن وفاته عبر حسابه الرسمي على التطبيق الشهير، مما أثار حالة من الجدل والقلق خلال الساعات القليلة الماضية.

ولاحظ متابعو الفنان إسلام حافظ قيام التطبيق بالإعلان عن وفاته فور الدخول على حسابه الرسمي كالتالي "في ذكرى إسلام حافظ نحن نأمل للأشخاص الذين يحبون إسلام أن يجدوا الراحة في زيارة ملفه الشخصي لتذكر حياته والاحتفال بها".

وخصص "فيسبوك" أيضا قسما خاصا لنعي إسلام، موضحاً "نأمل أن يكون هذا مكاناً يتذكره أصدقاء إسلام وعائلته وتكريمه"، وهو ما يقدمه "فيسبوك" في حالة وفاة من يمتلك حساباً على التطبيق الشهير".

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وشارك "حافظ" مؤخراً بمسلسل "سره الباتع" وسط بطولة نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية، إلى جانب مسلسل "سوق الكانتو"، حيث عرضا بموسم دراما رمضان الماضي.

ويذكر أن إسلام حافظ يشارك ببطولة مسلسل "حدث بالفعل"، وهو من مسلسلات التشويق والإثارة، ومكون من حلقات منفصلة إذ تتكون كل حكاية من 3 حلقات، كما تدور أحداثه حول الأمراض النفسية وكيفية تأثيرها على حياة مصابيها، في حين من المقرر عرضه خلال العام الجاري.

المصدر: موقع مصراوي