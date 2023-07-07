أول تعليق من المصري زوج العجوز البريطانية حول "وفاتها وثروتها"

علق المواطن المصري زوج العجوز البريطانية آيريس جونز، على نبأ وفاتها الذي تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، والتبرع بثروتها للجمعيات الخيرية.

إقرأ المزيد

وزعم بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أن آيريس كتبت ثروة تقدر بـ35 مليون جنيه إسترليني للصالح الجمعيات الخيرية، ما أصاب زوجها المصري بصدمة نفسية فور علمه بالخبر، وهو ما نفاه المحمدي لصحيفة "الوطن" المصرية، مؤكدًا أنها شائعات لا أساس لها من الصحة: "هي بخير الحمد لله، ومفيش أي حاجة من اللي اتقالت حصلت".

وقرر المحمدي، مقاضاة كل الأشخاص الذين شهروا به وبوفاة زوجته، مؤكدا أنها من الأمور التي لا يقبلها: "نفسي الناس تسيبنا في حالنا وتركز في شغلها وحياتها، ليه ينشروا خبر زي ده، إحنا عايشين ومش معانا المبلغ ده أصلا، لعب بمشاعر وأعصاب الناس، أمر غير مقبول".

في أبريل الماضي، احتفل المحمدي وآيريس بعيد زواجهما الثالث، داخل أحد المطاعم بغرب بريطانيا، كما التقطا عديد من الصور والفيديوهات، وشاركاها عبر صفحتهما الشخصية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وعبرا عن علاقتهما القوية وحبهما لبعضهما.

وولد محمد المحمدي، من إمبابة بمحافظة الجيزة، ويبلغ من العمر 37 عاما، بينما آيريس جونز عمرها 83 عاما، ويعيشا معا خلال الفترة الحالية ببريطانيا، مؤكدا: "هننزل مصر قريب إن شاء الله".

المصدر: RT