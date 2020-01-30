الشاب المصري متزوج العجوز البريطانية يخرج عن صمته

تحدث الشاب المصري محمد أحمد إبراهيم (35 سنة)، الذي تم الكشف عن علاقته بعجوز بريطانية تدعى إيريس جونز (80 سنة)، مؤكدا أنه حب حقيقي.

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وأشار الشاب المصري في حديث مع موقع "ميل أونلاين" البريطاني إلى أن الحب حقيقي، لكنه لم يكشف عما إذا كان متزوجا بالفعل منها.

وقال الشاب محمد أحمد إبراهيم: "قد يبدو غريبا بعض الشيء وجود زوجة أكبر من أمك بعشرين سنة ولكن هذا هو الحب الذي يجعلك أعمى، وعندما تكون رجلا وتقع في حب امرأة، لا يهم كم عمرها أو كيف تبدو".

وتابع: "لا أريد الخوض في الكثير من التفاصيل لأننا لا نتحدث عن مثل هذه الأشياء في مصر. لكنها كانت شغوفة للغاية وشعرت بامتلاك تلك الروح الرائعة".

ونوه بأنه: "ليس مظهرها هو ما يهمني ولكن ما بداخلها لديها عقل كبير وقلب محب".

وكانت وسائل إعلام بريطانية قد كشفت عن تفاصيل "قصة حب" نادرة جمعت شابا مصريا بعجوز بريطانية، حيث تصمم الأخيرة على أن تتوج علاقتهما بعقد زواج رغم الفجوة العمرية بينهما، والتي تصل إلى 45 عاما.

المصدر: ديلي ميل