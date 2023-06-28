إسعاف حاجة بعد الإغماء عليها (فيديو)

نشرت قناة "الإخبارية" السعودية مقطع فيديو يوثق قيام رجال الأمن بإسعاف حاجة بعد أن تعرضت للإغماء، خلال أدائها فريضة الحج.

وتظهر الحاجة في الفيديو وهي مغمى عليها على الأرض، وقد أحاطها رجال الأمن الذين عملوا على إيقاظها ومن ثم وضعها على كرسي متحرك.

فيديو | بعد تعرضها إلى إغماء مفاجئ..

رجال الأمن يسعفون حاجة في ثوان معدودة#بسلام_آمنين#الإخباريةpic.twitter.com/1XhxQcAAHb — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 28, 2023

هذا وكشفت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية أن العدد الإجمالي للحجاج هذا العام 1444 هجري (2023)، بلغ 1845045 حاجا، منهم 1660915 حاجا قدموا من خارج المملكة عبر المنافذ المختلفة، فيما بلغ عدد حجاج الداخل 184130 حاجا من مواطنين ومقيمين.

المصدر: RT