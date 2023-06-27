نشر وثيقة سعودية تاريخية بعنوان "ملوك المملكة في خدمة الحجاج"..فما الذي جاء فيها؟ (فيديو)

نشر المركز الوطني للوثائق والمحفوظات في السعودية وثيقة تاريخية من عام 1394هجري (1974 و1975) عنوانها "ملوك المملكة في خدمة الحجاج".

وأظهرت الوثيقة مرسوما ملكيا موقعا من العاهل السعودي الراحل الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود، تيسيرا على حجاج بيت الله الحرام ومساهمة من الدولة في تخفيف العبء على غير القادرين منهم يلغى رسم الخدمات العامة.

وجاء في الوثيقة: "إنه لشرف عظيم لهذا الشعب، شعب المملكة العربية السعودية، أن يكون له الحظ في خدمة الأماكن المقدسة، وأن يقوم على حفظ راحتكم واطمئنانكم وأمنكم في هذه الأماكن، وأن هذا من أولى الاهتمامات التي يعتبرها هذا الشعب من أولى واجباته ولا يقصد من ذلك أن يحصل على الشكر".

"ملوك #المملكة في خدمة الحجاج"

وثيقة تاريخية من عام ١٣٩٤هـ تظهر مرسوماً ملكياً موقعاً من جلالة الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- تيسيراً على حجاج بيت الله الحرام ومساهمة من الدولة في تخفيف العبء على غير القادرين منهم يلغى رسم الخدمات العامة.#بسلام_آمنينpic.twitter.com/M2UPQclgD1 — المركز الوطني للوثائق والمحفوظات (@ncar_ksa) June 27, 2023

المصدر: RT