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نشر وثيقة سعودية تاريخية بعنوان "ملوك المملكة في خدمة الحجاج"..فما الذي جاء فيها؟ (فيديو)

مجتمع

نشر وثيقة سعودية تاريخية بعنوان
Globallookpress
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نشر المركز الوطني للوثائق والمحفوظات في السعودية وثيقة تاريخية من عام 1394هجري (1974 و1975) عنوانها "ملوك المملكة في خدمة الحجاج".

وأظهرت الوثيقة مرسوما ملكيا موقعا من العاهل السعودي الراحل الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود، تيسيرا على حجاج بيت الله الحرام ومساهمة من الدولة في تخفيف العبء على غير القادرين منهم يلغى رسم الخدمات العامة.

وجاء في الوثيقة: "إنه لشرف عظيم لهذا الشعب، شعب المملكة العربية السعودية، أن يكون له الحظ في خدمة الأماكن المقدسة، وأن يقوم على حفظ راحتكم واطمئنانكم وأمنكم في هذه الأماكن، وأن هذا من أولى الاهتمامات التي يعتبرها هذا الشعب من أولى واجباته ولا يقصد من ذلك أن يحصل على الشكر".

المصدر: RT

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