شاهد.. مقطع فيديو يظهر وصول الحجاج إلى مكة المكرمة قبل 40 عاما

نشرت قناة الذكريات التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون في السعودية، مقطع فيديو يظهر لقطات قبل 40 عاما، تظهر وصول الحجاج إلى مكة المكرمة، ما أثار تفاعلا.

وفي مقطع الفيديو الذي تمت إذاعته عام 1399 هجري، قال المذيع الراحل سليمان العيسي: "لقد اكتملت الاستعدادات لمسيرة الحج هذا العام بوصول آلاف الحجاج إلى الرحاب الطاهرة من شتى أنحاء المعمورة والذين وصلوا جوا وبحرا وبرا، حيث بلغ عدد الحجاج الذين وصلوا من خارج المملكة 862520 حاجا أي بزيادة عن العام الماضي قدرها 32284 حاجا بنسبه مئوية مقدارها 4%".

وأضاف: "وكان دخولهم من الموانئ البرية والبحرية والجوية كالتالي..برا 282177 حاجا، وجوا 513695 حاجا وبحرا 66648 حاجا، أما إجمالي الحجاج من داخل المملكة وخارجها فقد بلغ مليونين وتسعة وسبعين ألفا وستمائة وتسعة وثمانين حاجا بزيادة قدرها 180269 حاجا عما كان عليه خلال العام الماضي".

وأردف: "لقد شملت حكومة جلالة الملك المفدى جميع ضيوف الرحمن بكافة الخدمات والرعاية منذ لحظات وصولهم حيث هيأت لهم المدن والمخيمات المزودة بكافة المرافق والتي تيسر لهم تأدية هذه الشعيرة بكل راحة ويسر وسهولة حيث يجد الحاج كل العون والمساعدة والرعاية الصحية والأمنية والمرورية".

لقطات قبل 40 عامًا، تُظهر وصول الحجاج إلى مكة المكرمة. #بسلام_آمنينpic.twitter.com/3IrvkXulUn — قناة ذكريات 📺 (@Thikrayat_tv) June 26, 2023

المصدر: RT