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كيف يتم تبريد الحجاج في المشاعر المقدسة بالسعودية؟ (فيديو)

مجتمع

كيف يتم تبريد الحجاج في المشاعر المقدسة بالسعودية؟ (فيديو)
Globallookpress
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في إطار جهودها الحثيثة لخدمة الحجاج، تستخدم السعودية تقنيات حديثة لتبريد الطرقات للحجاج، وتأمين راحة وأمان ضيوف الرحمن وتقديم الخدمات لهم وفق أفضل المعايير العالمية.

وضمن الوسائل التي تسخرها السلطات السعودية لخدمة وراحة الحجاج، طلاء لتبريد طرق المشاة بالمشاعر، حيث تهدف تقنية طلاء الأسطح الإسفلتية لطرق المشاعر المقدسة إلى خفض الحرارة، وتبريد المناخ للدرجات المعتدلة في طرق المشاة الخاصة بالحجاج، إذ يسهم الطلاء الأبيض في خفض درجة حرارة السطح بحوالي 30 درجة مئوية، باستخدام عدة مواد محلية الصنع لها القدرة على امتصاص كمية أقل من الأشعة الشمسية.

هذا ويشهد مشعر منى، أنظمة خاصة للرذاذ، وذلك بهدف تلطيف الأجواء خلال موسم الحج، حيث تنتشر الأجهزة التي تعمل بأنظمة عالية الدقة في مختلف مواقع المشعر، وتساعد في خفض درجة الحرارة من 5 إلى 7 درجات.

المصدر: وكالات

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